高雄市長韓國瑜昨到花蓮造勢，現場湧入超過10萬人高喊「總統好」、「庶民選總統，總統選庶民」，現場以歌曲營造歡樂和激昂氣氛，韓國瑜夫妻等人上台時，現場氣氛嗨翻。對此，前行政院發言人胡幼偉直言，看完韓的花蓮造勢場面，他對韓粉只能說「佩服」二字。

在各地韓粉支援下，昨花蓮場造勢大會創下10多萬人破紀錄「花蓮驚奇」。韓國瑜上台後，正式宣布已登記國民黨總統初選，並痛批民進黨執政不力，讓大多數基層過得辛苦，他更拋政策牛肉3箭，承諾未來若能領導中華民國，將打通東台灣交通困境，讓全民過上好生活。

胡幼偉稍早在臉書發文指出，看完韓的花蓮造勢場面，他對韓粉只能說「佩服」二字！他說即使受過訓練的部隊，恐怕也受不了這種一周一次，一搞就是一天一夜的大閱兵啊！況且這還只是第二場，後面「一場比一場壓力更大」。

胡幼偉說韓很聰明，造勢演講，只罵民進黨，絕口不提黨內初選競爭者。但內行人看得出來，這種黨內初選的造勢方式，是在對郭陣營打強力籃球，因為韓知道，對付霸王型的對手，只有用鋪天蓋地、強力壓迫的方式，才能把對手壓得喘不過氣來。而這也是種心戰，要瓦解對手的士氣，讓對手陣營緊張，方寸大亂，不知道要如何突破這幾十萬密不透風的人牆。

他說韓國瑜這邊要跟郭台銘直球對決，「你有錢，我有人」，拚到底，看誰厲害。

(中時電子報)