蔡少芬聊被求婚細節，自己竟不小心放屁。(圖／翻攝自微博)

港星蔡少芬和老公張晉結婚11年，感情依舊幸福甜蜜，近來夫妻倆帶著張晉媽媽一起參加陸綜《我最愛的女人們》，真實呈現家庭互動，再次圈粉無數，而蔡少芬也罕見談起當年被求婚細節，雖然因為她因為一個舉動糗翻了，但至今仍是美好回憶。

張晉為了給蔡少芬驚喜，秘密籌劃求婚，還要親友們保密，卻被阿姨破梗，不斷暗示「明天妳有驚喜」，雖然她頻要對方先不要說，「我什麼都不想知道」，但阿姨還是直接爆料「你老公明天會過來跟妳求婚」，讓她相當無奈翻白眼回「真的謝謝妳。」

求婚梗被破了，蔡少芬打電話給張晉，跟他說都知道了，於是，張晉就表示這趟來就不求婚了，驚喜被取消，蔡少芬失望回家，結果開門就發現心型蠟燭，張晉拿著一束花跪地求婚，讓她感動死了，但下秒卻突然「噗」一聲，原來是她不小心放屁了，張晉崩潰喊「妳為什麼要這樣子？」

本來蔡少芬想說沒關係，只有她們兩個知道，結果張晉尷尬回「不是的，妳看那邊」，原來家中還有一大票親朋好友在場，眾人狂取笑她，「哇，妳放屁啊」，還開玩笑說「很臭啊」，雖然過程很搞笑，但蔡少芬認為這也是一段非常好的回憶，會永遠記得。

(中時電子報)