圖為１週天氣預測圖，周二鋒面抵達、周四移動到巴士海峽。(氣象局)

今、明(9、10日)兩天「滯留鋒」接近，周二至周四(11、15日)鋒面將影響台灣。氣象專家吳德榮表示，有利「中尺度對流系統」發展的「環流型態」已形成，將從北部海面往南移動掃過台灣，直到周五、六才緩慢走到巴士海峽，故周二至周四恐有劇烈天氣，為台灣帶來致災性大量降水的潛勢。

吳德榮說，根據歐洲模式顯示，明天的大氣環境越趨不穩定，降雨機率大增。容易下起午後陣雨，以及西南風遇地形的舉升作用增強，迎風面的西半部降雨機率將大幅提升，且降雨量多。氣溫雖然因雲增多而稍降、仍舊偏熱。

吳德榮指出，氣象局預測圖顯示，周二至周四(11~15日)「梅雨季」第5道鋒面將由南往北掃過台灣，伴隨水氣多的西南氣流，有利「中尺度對流系統」發展的「環流型態」已形成，雷擊、強降雨等「劇烈天氣」的機率極大，「有帶來致災性大量降水的潛勢。」然而「中尺度對流系統」伴隨的劇烈天氣無法直接被模擬，屆時要特別注意氣象局的天氣警特報。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」說，周五、六(14、15日)，滯留鋒往南緩慢地移動至巴士海峽，中南部將受影響、北部雨勢趨緩。

(中時電子報)