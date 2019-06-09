現在有很多家長為了讓小朋友安靜，從幾個月大的嬰兒就給孩子玩手機、看平板，尤其是在餐廳用餐的時候。大陸江蘇揚州2歲半的女童小曼從1歲左右開始家人就給她看手機，每次都讓她看很長時間。經醫院檢查，目前孩子雙眼近視900度且「不可逆」!醫生提醒：3歲以下兒童不要過早接觸電子產品。

今早一條「2歲半寶寶近視9百度」的討論進了微博熱搜前三名，總討論量有3.2億。這條新聞讓很多家長都很震驚。

綜合大陸媒體報導，日前，揚州市婦幼保健院兒童眼耳鼻喉科科長劉琍醫生接診了一位2歲半的小女孩小曼。劉琍發現，小曼總是習慣性皺眉頭、瞇眼睛。小曼家長說孩子出現這個症狀已經快一年了，大家以為是壞習慣就沒太在意。然而接下來的檢查令人大吃一驚，經過散瞳驗光，劉琍發現小曼雙眼近視900度。

劉琍表示，小曼家裡的長輩對她比較溺愛，為了哄孩子，家人從小曼1歲左右開始就給她看手機。每次小曼看手機時都特別安靜，所以家人每次都讓她看很長時間。

劉琍說，正是由於過早並且長期使用電子產品，造成了小曼嚴重的後果。讓人遺憾的是，小曼的高度近視不可逆轉，也許隨著年齡增長，近視度數還會加深。

醫生建議，3歲以下兒童不要過早接觸手機、平板等電子產品。3-6歲每天使用電子產品的時間不應超過30分鐘，最好控制在15分鐘到20分鐘以內。家長應該主動引導孩子進行戶外活動，時間應在一小時以上，最好選擇球類運動。

兒童近視的7種早期症狀為：

1 喜歡瞇眼看東西，長期瞇眼會導致眼部肌肉疲勞，近視度數加深得更快。

2 經常皺眉，皺眉可以造成眼瞼及眼外肌的變化，改變眼球形態和角膜，從而能看得清楚些。

3 經常揉眼睛。發現孩子經常揉眼睛，可能提示孩子視力下降了。

4 頻繁眨眼，近視的孩子因為看東西模糊，眼睛易疲勞，往往會經常揉眼睛，進而造成慢性結膜炎及角膜損傷，眼部不舒服，孩子可能就會習慣性地頻繁眨眼。

5 看東西離得很近。看東西離很近、看電視時不自覺地往前走，往往提示孩子視力變差。

6 經常拉扯眼角，這樣能減少光線散射並壓平角膜，改變屈光力，讓輕度近視視力暫時性提高。但長期拉扯眼角會造成散光。

7 經常歪頭或斜眼看東西。近視的孩子喜歡歪頭或斜眼看東西，是因為這樣可以減少散射光，消除一部分像差，從而看得清楚一些。

(中時電子報)