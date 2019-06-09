根據《The Athletic》記者瓦登9日爆料，儘管杜蘭特本人極力否認，可是外界逐漸認定，他已經提前偷跟尼克達成今年夏天的加盟協議，因為尼克最近展現高度搶到KD的自信，早已造成其他自由球員的不安，也認定尼克只挖KD了。

瓦登表示，就跟去年總冠軍賽期間，外界就已傳出這是「小皇帝」詹姆斯待在騎士最後1年，他將第2次離開騎士，結果是詹皇真的跳槽湖人簽下4年合約，到了今年總冠軍賽，勇士全隊幾乎公開接受，這是杜蘭特在灣區的最後1年。

畢竟從本季一開始，就有杜蘭特考慮跳槽尼克的謠言傳出，甚至今年1月就被爆料，他已經偷偷私下跟尼克達成加盟協議，也讓其他自由球員感到不安，因為這代表尼克只打算把薪資空間用在杜蘭特身上，其他自由球員只能接受事實。

儘管杜蘭特9日仍跟隨勇士飛往多倫多，但他能否在10日開始對抗訓練，做好總冠軍賽G5出賽準備，到現在仍然沒人可以確定，就連勇士總教練科爾也只能說杜蘭特G5或G6可能復出，看來杜蘭特真的很可能缺席總冠軍賽了。

(中時電子報)