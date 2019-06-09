今天（9日）凌晨0時許，新北市萬里台2線約44.9公里處，發生一起嚴重死亡車禍，2名年輕女子機車雙載，疑似過灣失控撞上中央分隔島，兩人彈飛落在對向車道，一台轎車閃避不及，輾過其中一女頭部，當場慘死，另一女生命跡象微弱，送基隆長庚急救。

綜合媒體報導，車禍發生地點是一處大灣，警方到場發現，金山往萬里方向的中央分隔島，有明顯的撞擊及擦痕，機車還倒在同側車道，但兩女則是飛越分隔島，趴倒對向車道上，初步判斷是自撞分隔島。

(中時電子報)