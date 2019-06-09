萬里車禍 年輕女雙載自撞飛對向 遭輾爆頭亡 08:382019/06/09 中時電子報 張達智 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市萬里區凌晨車禍，機車雙載2女1死1重傷。（示意圖，非當事車輛。達志影像/shutterstock提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今天（9日）凌晨0時許，新北市萬里台2線約44.9公里處，發生一起嚴重死亡車禍，2名年輕女子機車雙載，疑似過灣失控撞上中央分隔島，兩人彈飛落在對向車道，一台轎車閃避不及，輾過其中一女頭部，當場慘死，另一女生命跡象微弱，送基隆長庚急救。 綜合媒體報導，車禍發生地點是一處大灣，警方到場發現，金山往萬里方向的中央分隔島，有明顯的撞擊及擦痕，機車還倒在同側車道，但兩女則是飛越分隔島，趴倒對向車道上，初步判斷是自撞分隔島。 (中時電子報) #分隔島 #萬里 #車禍 #中央分隔島 #機車 也許您會感興趣 推薦閱讀 光陽Ionex ATR下半年啟動 電動機車助高捷「再進化」 19:572019/06/05 財經 兒頭七冰櫃爬出蟹 母淚喊奇事發生 07:302019/06/06 搜奇 光陽55周年 秀電動機車大軍 04:102019/06/06 財經要聞 瞄準共享 光陽攜高捷推電動機車租賃 04:102019/06/06 財經要聞 世新公廣闖政大重溫直線七秒 同學虧考照放水 12:052019/06/06 新消息 車陣中拍網美照 下秒險變「亡美」 14:312019/06/06 社會 東台攜手光陽 建機車零組件智慧產線 04:092019/06/08 財經要聞 夫妻遭撞1死1傷留3子 禮儀師PO文痛斥酒駕男 13:322019/06/08 社會 迴轉道緊鄰匝道口 車禍頻傳險象環生 16:532019/06/08 生活 台中市警局小編推機車模型贈警粉 2天湧5千個按讚數 18:552019/06/08 社會 社會熱門新聞 萬里車禍 年輕女雙載自撞飛對向 遭輾爆頭亡 - 社會 兒哭喊不想死 單親媽欠債抱子輕生 警消崩潰 - 社會 女童遭姦棄叢林9天慘死 26年後確認兇手竟是他 - 社會 機場撞女婿帶小三出遊 大媽反應驚呆網友 - 社會 偷拍天菜露餡 女神甜喊10字戀愛了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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