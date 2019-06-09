馬來西亞首都吉隆坡一間大樓公寓7日不斷傳出詭異嘶吼聲，鄰居受到驚嚇紛紛出來查看，沒想到竟看到一隻馬來熊從窗戶探出頭來不斷吼叫，嚇得趕緊報警。

馬來西亞吉隆坡一處公寓7日不斷傳出詭異嘶吼聲，鄰居查看竟發現一隻馬來熊探出頭來吼叫，嚇得趕緊報警。

綜合馬來西亞《中國報》、星洲網等媒體報導，原來這隻馬來熊是27歲女屋主非法飼養在家的動物，屋主稱她是出於好意將受傷的馬來熊帶回家治療、豢養，不過適逢穆斯林歡慶開齋節假期，屋主返鄉獨留馬來熊在家，僅有6個月大的幼熊疑似因為飢餓過度掙脫籠子，才會跑到窗戶邊嘶吼，驚動鄰居。

鄰居表示他們不斷聽到奇怪嘶吼聲，因此出來查看，原本以為窗戶內的黑影是一隻小狗，沒想到探出頭來的竟是一隻馬來熊，似乎非常想要逃離屋內，有鄰居試圖用拖把輕輕將窗戶關上，防止幼熊發生危險，不過沒有任何人敢再靠近公寓。

馬來西亞半島國家公園與野生動物保護局接獲通報後已經將馬來熊救出，該名女屋主隨後也因為無法出示合法飼養熊的證件遭到警方逮捕，據報導，女屋主其實還是一名歌手。

馬來熊主要分布在緬甸、馬來半島、蘇門答臘、婆羅洲等地，身形特色是頭大、耳小，胸前有一道U型白斑，一般壽命長達25年，馬來熊在大馬已被列為受保護動物。

(中時電子報)