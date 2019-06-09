高雄市長韓國瑜8日到花蓮出席由挺韓團體主辦的大型造勢活動，10萬韓粉擠爆東大門夜市廣場。對此，前國民黨立委孫大千認為，韓國瑜是一位完全不同於傳統的政治人物，從「凱道障礙」一路到「後山障礙」，一再創造奇蹟，那是因為所有被無奈壓抑已久的庶民百姓，從韓國瑜身上重新看到了台灣的未來，更再度點燃他們心中的熱情。

昨花蓮場造勢大會，前一天就有許多挺韓支持者陸續湧入，昨天晚間5時許，韓國瑜偕妻子李佳芬進場，兩側群眾形成一片紅海簇擁2人，還出動3道人牆開路。現場韓粉也狂喊「總統好」、「庶民選總統，總統選庶民」。

孫大千在臉書發文指出，這不僅僅是熱情，更是期待！在這個無力的年代中，台灣人民需要一個堅持的人。孫說台灣人民真的很可憐，這幾年來對台灣政治的失望，已經從一次次激烈的反彈，變成一聲聲消極的怨嘆。人民對執政黨的所作所為，除了憤怒和失望，也只剩嘆氣和無奈，甚至已經無力到好像只要是執政者，就一定是「貪污無罪，無能有理，胡搞也只是剛剛好而已」。

「韓國瑜是一位完全不同於傳統的政治人物」。孫大千指出，這一年來草根運動會因為韓國瑜而掀起這麼大的波瀾，威力甚至撼動國際，從「凱道障礙」一路到「後山障礙」，一再創造奇蹟。這是因為所有被無奈壓抑已久的庶民百姓，從韓國瑜身上重新看到台灣的未來，更再度點燃他們心中的熱情。

他最後表示，庶民力量期待韓國瑜能夠帶領這股民怨翻轉台灣。他們知道韓國瑜的一句「Yes, I do.」，正是代表「Yes, we can.」。

(中時電子報)