勇士總冠軍賽被暴龍逼到絕境，首要的原因是傷兵太多，由於杜蘭特(Kevin Durant)缺陣，勇士「死亡五小」變得太小，以卓雷蒙格林(Draymond Green)為中鋒的陣形阻擋不了暴龍強悍的半場進攻。在這時刻，勇士重要的禁區長人考辛斯(DeMarcus Cousins)表現卻令人失望。

《聖荷西信使報》專欄分析，考辛斯帶傷奮戰不宜苛責，然而他打球的習慣有問題。依據勇士的作戰方式，任何持球者一旦放棄進攻(傳球出去)，就要立刻掩護隊友以製造空檔。但考辛斯卻沒有，他傳了球之後就跑去卡位，想再把球要回來，這跟他在國王隊時期沒有兩樣，似乎沒融入勇士進攻。

暴龍的邊翼十分強大，主將里歐納德(Kawhi Leonard)給老邁的伊戈達拉(Andre Iguodala)與受傷的湯普生(Klay Thompson)帶來沉重的防守壓力。考辛斯本不擅長防守，只能靠著身高去撿籃板，然而他進攻表現更差，命中率低到30.4%，三分球命中率20%，拿來應急或是放冷箭也不夠格。

勇士除了柯瑞(Stephen Curry)之外的表現也不好，但在其他人可能是力不從心，在考辛斯卻是缺乏團隊意識。該報痛批考辛斯太自私，「他這種打法只是為籌得自己下一紙合約，而不是為了奪冠。」

(中時電子報)