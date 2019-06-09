先是爆料尼克擺明杜蘭特今年夏天鐵定加盟態度的《The Athletic》記者瓦登，9日繼續爆出，隨著暴龍距離隊史首次總冠軍越來越近，原本謠傳最有可能招募到「可愛」里歐納德的快艇，如今已經提前做好里歐納德不來了的「B計畫」！

其實里歐納德被馬刺交易到暴龍後，就被傳出今年夏天可能加入快艇或湖人，隨後快艇動作積極，不僅總教練瑞弗斯公開稱讚里歐納德很像喬丹，結果被罰5萬美元，暴龍更跟聯盟多次投訴，快艇出現不少次違規招募里歐納德行為。

可是隨著暴龍今年總冠軍賽搶先聽牌，距離隊史首冠只剩一步之遙，里歐納德確實沒必要離開暴龍，前往充滿未知數的新東家重起爐灶，所以快艇雖有信心里歐納德會在今年自由市場開啟後，接聽他們招募電話，卻必須先做好最壞打算。

只是快艇當前的「B計畫」，恐怕所剩選擇已經不多，畢竟假如里歐納德續留暴龍，杜蘭特也跳槽尼克，「浪花弟」克雷湯普生堅決續待勇士，剩下的只有厄文、吉米巴特勒兩大「毒瘤」有望招募，看來快艇高層這下子勢必頭大了！

(中時電子報)