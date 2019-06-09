今天是端午連假最後一天，車潮已逐漸湧現，上午9點起，國5北上路段車多，時速約40到60公里，為紓解返工人潮，高鐵公司宣佈，將於今（9）日下午、晚間加開2班北上自由座列車，分別自左營站與台南站發車。

高鐵公司表示，今日將加開2班北上各站停靠全車自由座列車，發車時間為下午2點10分與晚間7點22分，分別自左營站與台南站出發，將於下午4點35分與晚間9點35分抵達南港站。

高鐵表示，旅客若欲搭乘加開班次之商務車廂，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。

而國道部分，截至上午9點前路況良好，僅國5北上路段車多，時速約40到60公里，其餘路段多有80公里以上時速。交通部高公局預計，今日下午會再出現一波北返車潮，呼籲民眾可在上午出發，避免塞車。

今日國道將以北上車流為主，西部國道下午3時過後，會陸續出現車潮，國5則是從中午開始塞車。高公局預估的9條易壅塞路段，包括國1西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北；國3關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰；國5頭城至坪林；國6舊正至霧峰系統。

針對假期間國道尖峰時段與路段，高公局規劃4條長途及7條短途替代道路，提供避開塞車。長途部分，建議民眾可以多利用台9線替代國5、台63線替代國6、台61線替代國1與國3；短途的部分，呼籲民眾儘量利用省道或縣道，不要硬上國道。

高公局表示，國道5號北向將有高乘載管制，今日下午2時至晚間9時，管制蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口匝道。西部國道方面，0時至24時封閉國1埔鹽系統、虎尾、國3竹南的北向入口。

(中時 )