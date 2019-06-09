今天是端午連假最後一天。高公局預估，今天國道總延車公里為112百萬車公里，是平日87百萬車公里的1.3倍，國5的北上車潮更將塞到半夜才能紓解。高公局表示，預計下午3點國道將出現「9大地雷路段」，行車時間比平常增3~4倍，國5雪隧最慘，要花7倍的時間才回得了家。

高公局指出，國道9大地雷路段分別為，國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、國3下午北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5下午北向頭城－坪林、國6舊正-霧峰系統。以下為預估的塞車潮時間：

◎國1北向

15-18時 西螺-埔鹽系統（4倍）

15-20時 南屯-后里（4倍）

16-18時 新竹系統-竹北（4倍）

◎國3北向

16-18時 關西-大溪（4倍）

16-18時 大山-香山（4倍）

16-18時 竹山-中興（3倍）

16-18時 霧峰系統-霧峰（3倍）

◎國5北向

12-22時 頭城（台9礁溪轉運站）-坪林（7倍）

◎國6西向

16-18時 舊正-霧峰系統（3倍）

高公局提醒，整天匝道封閉的有2處：國1虎尾及埔鹽系統入口，以及國3竹南路口；14~21時實施高乘載管制有1處：國5北向蘇澳-頭城。

翻攝自 交通部臉書

(中時電子報)