接睫毛因為方便，讓許多女性趨之若鶩，就為了早上能多睡幾分鐘。但有一名年輕OL，接睫毛後覺得眼睛癢，而去看醫生使用抗生素，後來還因為怕睫毛脫落不敢洗眼部，沒想到眼皮上長滿髒東西，回診給醫師檢查後發現，裡面竟躲了一種叫蟎蟲的生物。

節目醫師好辣當中，眼科醫師林怡汝分享，近日遇到一名20多歲、剛接完睫毛的上班族，接完睫毛當下感受到眼睛刺刺癢癢的，但卻不以為意，隔天起床後竟眼皮腫脹，甚至長了針眼，加上沒做好清潔以及藥水的刺激，才導致眼皮腫到張不開，趕緊給了對方抗生素抑制。

沒想到，這名OL過幾天回診後，因為不敢清洗眼部，造成她眼睛開始結痂、眼皮上堆積很多分泌物跟角質。林怡汝表示，「由於我們的皮脂腺裡有時會寄生蟎蟲，所以放大一看，裡面就躲了一隻蟎蟲。」若是清潔工作未確實，蟎蟲會一直吃皮脂腺的分泌物。

林怡汝解釋，蟎蟲入侵時，眼皮通常會很癢，尤其夜晚症狀加劇，因為蟎蟲會在半夜活動，建議患者要好好清潔眼部。

(中時電子報)