台灣第一名模林志玲閃嫁AKIRA後，終於可以擺脫黃金剩女代表稱號，不過換其他女星被催婚，台劇女神曾莞婷也受害，頻被記者追問會不會閃婚，讓她只好在臉書公開「姐弟戀」，直呼「希望得到祝福」。

37歲的曾莞婷外型亮麗、身材火辣，有著精湛演技卻個性親民，受到大批粉絲喜愛，條件佳還有眾多追求者的她，至今仍未婚，感情生活備受關注，近日因為林志玲閃婚，讓她快被逼死，「所有記者都來問我會不會閃婚」，讓她只好公開「姐弟戀」。

「本來不想公開的，好吧！這個姐弟戀你們覺得怎樣？！希望得到祝福～」，照片中她甜抱一個混血小男孩，讓網友笑說「這太補了」、「放開那個男孩，有本事衝著我來」，不過也有不少男粉表示，如果她閃婚，全台灣的單身男又要再心碎一次了。

曾莞婷曾被拍到和「賓士男」車上互動曖昧，事後她坦承兩人穩定發展，但只是戀人未滿，不過曾莞婷媽媽對他印象不錯，覺得他是老實人，是可以考慮結婚的對象。

(中時電子報)