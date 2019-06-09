古早柑仔店販售彈珠、美味汽水，紅色汽車還曾載過美麗新娘，外頭的郵筒裡說不定藏有美麗情書！彷彿在格利佛的世界裡，我們生活周遭隨處可見的事物，可能是「小人」的巨型世界！在台灣微縮模型神人鄭鴻展世界裡，事物的大小朋友絕對，用不同的角度也能發揮新創意！

即日起-6.25信義店、6.5-7.2松菸店限時展出OPPO｜鄭鴻展「美好的微縮世界」特展。（圖取自「迷誠品」Facebook）

看見台灣軟實力，展現寶島好創意！誠品生活「寶島好物」年中慶，特別邀請到曾奪下日本殿堂級微縮模型賽總冠軍的台灣微縮模型神人鄭鴻展，展出一系列經典作品。他運用日常可見的廢棄材料，創作縮小10倍以上的微觀世界，像是成名之作《漫畫少年的日常》細緻重現1980年代堆滿漫畫、玩具模型的國中生房間；《出礦坑的美和商店》則復刻台灣早期傳統柑仔店經典場景。

即日起-6.25信義店、6.5-7.2松菸店限時展出OPPO｜鄭鴻展「美好的微縮世界」特展。（圖取自「迷誠品」Facebook）

鄭鴻展「美好的微縮世界」特展，即日起至7/2於誠品生活信義店、松菸店陸續展出，6/15、6/22鄭鴻展也將現身講座，傳授微縮模型技法。以當代藝術刻劃在地日常，誠品生活敦南店也邀請藝術創作者唐唐發，手繪擬真傳統市場攤位，打造「百貨裡的菜奇仔」。

誠品生活新板店｜巧手本舖｜6月「袖珍料理DIY」。（圖取自「迷誠品」Facebook）

想要挑戰親手DIY微縮模型，誠品生活新板店「巧手本舖」推出系列課程，６月份以「袖珍料理DIY」為主題，邀您巧手製作超迷你端午肉粽、手工水餃；想要真實體驗放大10倍的料理。今夏來看展，料理美味吧！

(中時電子報)