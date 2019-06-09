連續幾天的高溫，除了全身黏膩的汗水，私密處也悶得好不舒服。提到對私密處好的食物，除了大家熟知的蔓越莓汁外，妳也可試試這9種食物：

地瓜富含維生素A，對私密處有益。（圖片來源：pixabay）

地瓜

地瓜因為纖維量高，是很好的澱粉來源，也因為地瓜含有豐富的維生素A，可強健子宮壁，刺激荷爾蒙分泌，對「妹妹」有益。而維生素A也是維持精力的重要來源。

小白菜

如果私密處較為乾癢、甚至有灼熱感，可以多吃些低草酸鹽的深綠色蔬菜如羽衣甘藍、小白菜、小油菜等甘藍類蔬菜。

而且甘藍類蔬菜的維生素A與C也含量豐富，可促進血液循環，並增強免疫力以避免感染。

除了甘藍類蔬菜外，高麗菜、芹菜也是不錯的選擇。

大蒜

大蒜或許吃起來嘴臭，但它的抗菌、抗真菌成份能有效對抗陰道搔癢、灼熱、異味、白帶等問題。

大蒜也有助提升免疫力以預防感染。

毛豆

毛豆中的植物性雌激素可幫助陰道潤滑，有效預防陰道乾癢。另外，毛豆裡也有豐富的omega-3脂肪酸、蛋白質及多種維生素、礦物質，也對緩解更年期症狀有益。

優格

根據2014年發表在《婦產科醫學期刊（the Archives of Gynecology and Obstetrics journal）》的研究顯示，乳酸桿菌可幫助維持泌尿生殖系統的健康，更是預防細菌性陰道炎、酵母陰道炎、泌尿道感染，或因性行為傳染的疾病的關鍵角色。多吃無糖優格或優酪乳就可補充這類益生菌，其他像是味噌、韓國泡菜、德國酸菜（sauerkraut）及酸奶（kefir）也都是益生菌的豐富來源。

亞麻籽

跟毛豆一樣，亞麻籽豐富的omega-3脂肪酸及植物性雌激素保護私密處健康很有幫助。此外，亞麻籽裡的鋅可幫助緩解乾癢、灼熱等惱人的小毛病；其他堅果類如杏仁、南瓜子也富含鋅，也有同樣功效。

檸檬的酸性有助於維持陰道pH值。（圖片來源：pixabay）

檸檬

檸檬的酸性有助維持陰道健康的pH環境，它的抗氧化物也能增強免疫力，減少發炎或自由基對細胞的破壞。

除了可以多喝檸檬水，中醫師也建議，不妨用天然檸檬水坐浴，以1：10的比例，用溫水稀釋天然檸檬汁，可輔助改變陰道環境、調整酸鹼值，舒緩異味、搔癢等不適反應。

酪梨

想不到吧，酪梨竟也名列其中。酪梨是優質的油脂來源，能維持陰道壁彈性、潤滑，預防陰道乾癢、灼熱。

而且，酪梨中的維生素B6及鉀則能提供天然的潤滑劑，防止私密處過於乾燥。

避免感染，最有效還是水。（圖片來源：pixabay）

水

想避免感染，最簡單，也是最有效的方法，就是多喝水。陰道跟口腔一樣，都屬黏膜組織，而黏膜組織最需要水的滋養；有充足的水份，也有利滑潤陰道，並減少不必要的氣味。

(中時電子報)