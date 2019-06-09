陸委會指控救國團招攬高中生到上海、雲南的暑期活動，是「統戰合作」。自由作家洛杉基在臉書嘲諷，陸委會禁止台灣學生暑假赴陸交流，怕台生「被洗腦」，可謂用心良苦。唯有繼續把台灣學生鎖在井底，才能讓他們繼續以為台灣就代表了民主世界，蔡政府是全世界最自由民主、最顧主權、最照顧人民的政府，無人可及。這樣就能讓他們萬年執政。

洛杉基說，大陸改革開放前，禁止大陸民眾出國旅遊，尤其是到台灣，深怕他們被自由民主社會「洗腦」，回國後，不滿中國政府的「愚民統治」、「不自由不民主」。

他表示，現在輪到台灣政府了！自從蔡政府執政後，便禁止台灣學生到大陸交流，深怕他們看到對岸各大城市的繁榮進步、地鐵一年一條見證政府的高效率、看到無所不在的行動支付、看到大城市的生活水平及房價已經超越台北、看到一家一流大學每年的經費超過台灣所有大學經費的總和....

洛杉基說，這些都會讓學生被「洗腦」，回國後才發現蔡政府的顢頇、自大、沒有效率、經費用錯地方、薪水低落、地方建設停擺...這些落後現象，都會讓年輕學子對民進黨執政能力產生疑慮。

他諷刺，唯有像對岸政府20年前一樣，禁止人民出國旅遊，才能讓他們看不到外面的自由世界，才能不讓他們羨慕外國人的富足，滿足於現狀，滿足於小確幸。唯有繼續把台灣學生鎖在井底，才能讓他們繼續以為台灣就代表了民主世界，蔡政府是全世界最自由民主、最顧主權、最照顧人民的政府，無人可及。這樣就能讓他們萬年執政!

(中時電子報)