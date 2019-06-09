高雄市長韓國瑜6/1凱道及6/8花蓮造勢都大成功，昨日韓流發威，更創下花蓮史上最大選舉造勢場合紀錄！前外交官介文汲警告，在7/15之前，韓國瑜一定會受到四面八方更多更強更低級的抹黑抹紅抹黃。媒體、名嘴、爆料天王、政客將繼續各為其主地進行一場鋪天蓋地無所不用其極的殲滅戰，置韓國瑜於死地而後快。

前外交官介文汲在臉書發文，6/8的花蓮造勢，全台韓粉翻山越嶺，再次告訴世人，他們挺韓的熱情與決心堅定不移，愈戰愈勇。

他警告，在7/15之前，韓國瑜一定會受到四面八方更多更強更低級的抹黑抹紅抹黃。媒體、名嘴、爆料天王、政客將繼續各為其主地進行一場鋪天蓋地無所不用其極的殲滅戰，置韓國瑜於死地而後快。

介文汲說，這是一場庶民階級，與長期壟斷臺灣政經利益的跨黨派權貴集團之間的，首次也可能是最後一次對決。接下來幾場造勢活動更重要，不僅要辦，而且要辦的更大。但是，韓自己一定要更顧好高雄，不出任何差錯，對國政的論述要更直球對決，積極展現治國才能，方為今後給對手最有力的回擊。

(中時電子報)