這下子「俠客」歐尼爾把杜蘭特擺到哪裡去了！眼見里歐納德在今年總冠軍賽攻守俱佳的全能表現，歐尼爾說：「現在很多人在討論里歐納德，認為他是聯盟前3球星，但在總冠軍賽G4過後，我認為他已經晉升到現役聯盟第二人！」

「我很喜歡里歐納德的成長歷程，他是低順位選秀(2011年第15順位)，他能走到今天是靠付出大量努力，」似乎暗諷杜蘭特的歐尼爾說，「我愛這個孩子，我愛他的言行與態度，他從不抱怨，也不哭泣，他始終用同樣方式打球。」

「所以我現在會說里歐納德是聯盟第二出色的球員，且跟聯盟第一人的距離很近，」歐尼爾表示，「在我心目當中，聯盟第一人仍是詹姆斯。」看來歐胖已經忘了因為小腿傷勢1個多月沒打球的杜蘭特，也趁機貶低杜蘭特的價值。

事實上，里歐納德今年季後賽表現都很傑出，幾乎堪稱打出神級表現，其中以東區準決賽搶七大戰的壓哨絕殺最為驚人，打完前4場總冠軍賽，他平均拿下30.8分、10.3籃板、4助攻與2抄截，幾乎提前預約今年總冠軍賽MVP頭銜。

(中時電子報)