教育部次長范巽綠率領同仁以及來自縣市政府、大學及民間的教育人士一行共計15人，於日前造訪韓國，進行中小學數位學習的教育考察。有鑑於世界各國皆積極發展數位學習，教育部已全面著手建設校園智慧網路及智慧教室，打造新一代的學習環境。

參訪團此行主拜訪韓國教育學術情報院、大邱創意融合教育院、梨花女子大學暨附設小學、昌德女子中學等單位，針對韓國的數位學習教育國家政策、實施案例以及產學合作等，進行深入的探訪與交流。范巽綠也分享了台灣教育創新、數位學習及AI教育的發展。

韓國政府自2012年起更開始推動電子教科書，結合VR與AR，提供學生更豐富的上課內容。今（2019）年起則開始推動為期五年的第六期資訊教育總藍圖，強調透過數位科技（如人工智慧）來協助個人化及適性化學習。

韓國今年開始全面推動的程式設計，國小四年級到高中三年級的學生都必須學習程式設計。首爾特別市及大邱廣域市教育廳也都已規畫相對應的學習課程及教材，以及教師的資訊素養與能力培訓。

同時在學校端也自行發展程式設計融入數學、科學、社會等各領域的教材，如梨花女子大學附設小學已設計相當完整的程式設計融入領域教材；而首爾市第1間未來學校昌德女子中學，則是將校園空間進行整體改善，使學生在學校的每個角落都可進行自主學習或同儕學習。

台灣也不落人後，教育部表示，目前正在規畫的「中小學數位學習計畫」，希望提升數位學習與教學素養，讓每一位學生都能享有公平的優質教育機會。計畫包括強化教師使用數位工具與資源之教學能力，引導學生應用資訊科技進行適性學習並提升學習成效；同時也結合產官學與民間的力量，使降低城鄉教育落差，邁向優質均等教育。

(中時 )