21.5萬個考生報考的國中教育會考明（10）日寄發成績單，上午8時起並開放考生網路查詢，考生可依此參與各就學區的免試入學。此外，不滿意會考成績的人，可以再報考6月23日舉行的特招考試。

國中教育會考各測驗科目計分及閱卷工作已完成，台師大心測中心周一上午10時舉行記者會，說明各科能力等級加標示與答對題數對照表、各科能力等級加標示人數百分比統計表、各能力等級類別暨寫作測驗級分人數百分比統計表、及寫作測驗與數學非選擇題樣卷說明。

國中會考成績是高中職五專免試入學的重要依據。今年免試入學招生名額23萬6188名，比去年的25萬0185名少了1萬3997名。今年提供免試入學名額最多的3個就學區，分別是基北區7萬2162名、中投區3萬6575名及高雄區2萬6457名。

考生拿到會考成績單後，如果對成績有疑慮，可於6月11日至12日申請複查。免試入學志願選填將於20日開始、27日結束。

考生若對會考成績不滿意，可以參加後續的特招。今年有基北區政大附中、師大附中、麗山高中、桃連區內壢高中、大園高中、台南區台南一中、台南女中、台南二中、家齊高中、南科實中南大附中等3區11校辦理，招生名額共851名，比去年855名少4名。

今年3區11校的特招學科測驗統一於6月23日舉行。今年免試入學、特招採一次分發到位，各就學區於7月9日放榜，7月12日報到，使學生可以盡早進入高中職做準備。

(中時 )