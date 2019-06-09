西濱芳苑交流道至大城交流道路段預計年底完工，屆時西濱中部路段將全線通車，配合公路總局建置的北上區間測速系統，彰化縣警局也將設置3支固定測速桿，南北雙向同步取締超速違規。（謝瓊雲翻攝）

西濱芳苑交流道路段預計年底完工通車。(謝瓊雲攝)

台61線西濱快速公路中部路段芳苑交流至大城交流道預計年底完工，屆時中部路段將全線通車，彰化縣警察局為有效遏止駕駛人超速違規肇事，預計將於彰化縣內三個交流道增設3處測速照相桿，搭配北上區間測速系統，南北雙向同步取締超速，成為西濱全線最早實施測速取締的路段。

彰化縣警局交通隊表示，全縣目前共設置58處固定式測速照相桿，預計年底新增為61處，將在芳苑、福興、漢寶等三處交流道附近設置。

依交通部核定的規畫，縣警局交通隊將於西濱彰化段北上177K至168K、即彰濱交流道至伸港交流道間全長9公里路段，設置區間平均速率系統，配合西濱中部最後一段路將於年底完工通車，西濱中部路段全線通車，經事先提前兩個月宣導期後，預定年底前正式上路實施，彰化段將成為全台西濱快速公路中，率先執行區間測速取締超速路段。

而南下路段區間測速經費約需500萬元，公路總局彰化工務段尚未編列經費，因此彰化縣警局才會增設3支測速固定桿，考量西濱沿線並無道路空間可設固定桿測速桿，評估後選定在交流道附近設置，南向2支、北向1支，搭配北上區間測速，雙向同步實施超速取締，中部段全線通車後仍會繼續爭取及早建置南下區間測速系統。

縣警局交通隊表示，西濱快速道路因側風大、道路彎曲而起伏，2016年共發生48件車禍1死9傷、前年有68件造成1死11傷，去年則有85件3死18傷，車禍事故明顯激增，多數因超速肇禍，警方早已將西濱快列入整頓重點，卻苦於無充足道路空間設置固定式測速桿，若以手持或移動式測速器取締，則容易危及員警安全。

西濱快速公路的速限分為80及90公里，用路駕駛人若車速超過10公里被取締，汽車、大型重機的罰單皆從3000元起跳。

(中時 )