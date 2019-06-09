馬林魚唯一的先發左投「K博士」史密斯(Caleb Smith)受傷了，他因臀部不適被放入10天傷兵名單，輪值只剩4人。牛棚裡陳偉殷就是現成的先發左投，總教練麥汀利(Don Mattingly)考慮把陳召來應急。如果馬林魚不打算叫上3A投手，只以牛棚接力填補輪值，陳偉殷也有機會擔任「假先發」(Opener)。

麥汀利說：「我們可以從3A找人，或者用假先發，陳可能是我們計畫中的成員。」麥總開季前表示輪值可能在季中抽換，春訓時陳偉殷表現不佳才被史密斯擠下來。除去被紅人打爆的那一場，陳偉殷累積的自責分率回穩到4.50，比兩名先發厄瑞納(Jose Urena)、羅培茲(Pablo Lopez)稍強。史密斯近兩年投得很好，但傷痛纏身，去年報銷了半個球季。

馬林魚陣中還有不錯的3A投手，賀南德茲(Elieser Hernandez)目前就登錄在40人名單，還有名單外的蓋倫(Zac Gallen)。陳偉殷很想要、而且隨時準備好回歸先發，他是全隊最高薪球員，就這樣在牛棚混日子也太浪費。史密斯缺陣的日子預計不長，哪怕讓陳偉殷先發1次都好。

(中時電子報)