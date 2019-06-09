相當熱心關懷台灣社會的「館長」陳之漢，也捲入即將開跑的立委選戰，前天(6/7)直播時，鬆口透露時代力量立委黃國昌來徵詢他是否有擔任時代力量不分區立委的意願，館長借「人氣王」韓國瑜的五點聲明格式與風格，對粉絲言明「NO I can't」確定不會參加2020立委選舉。

館長昨在臉書發表5點不參選聲明，感謝粉絲支持外，但「沒有辦法說出一連串的謊言跟不兌現的政見」且無法跟熱衷貪汙腐敗的政治權貴一起同流合汙，聲明說得收斂且言簡意賅﹐不似他以往的火爆直接，但5小時後館長又po文，這回便火力全開，恢復「館長style」。

發出不參選聲明後，館長疑似看到ptt網友批評，火力全開又發文反擊，表示自己在直播中建議關於公職人員貪汙等犯罪應加重刑責，結果竟遭網友批評，他生氣自己說出事實反倒被說不懂法律，回嗆反正自己沒要選，「良藥苦口忠言逆耳，甘苦的總是人民，知法玩法的總是官員」。

館長也點名那些被認為懂法律的立委，大罵「在台灣執政超過三十年的垃圾，除了喬利益喬預算，沒其他做為了」，同時回到自己不參選的決定，終於鬆口真正原因，嗆聲他不選並非不夠格，「只是台灣政壇根本沒資格讓我進去，講白點別人進去是賺錢我進去是賠錢」，最後放話「我也不削當官，二十年過後再來看誰笑到最後」。

(中時電子報)