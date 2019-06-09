有名高雄韓粉搭火車到花蓮挺韓國瑜。(擷取自韓國瑜後援會)

高雄市長韓國瑜昨在花蓮舉行「決戰2020-贏回台灣」造勢活動，現場湧入大批支持者，許多人更是從各地前往挺韓，引發關注。有名搭火車到花蓮挺韓的高雄網友表示，她被來自北部的民眾問及「你們高雄人不是都不支持他來選總統嗎？」該網友的回應讓許多人好感動。

有名網友在韓國瑜後援會發文指出，她是高雄人，搭火車來花蓮支持韓的活動，在活動前先去吃午餐時，與隔壁桌來自北部的民眾聊天，北部支持者知道她們來自高雄時，很好奇的問「你們高雄人不是很多都說韓國瑜辜負高雄人的期望，都不支持他來選總統嗎？」

對此，該網友回應表示，才不是這樣，那是特定媒體故意曲解讓大家誤解，「我相信高雄很多人都跟我一樣，初心相信市長可以讓高雄改變，接下來也可以讓台灣變的更好」。

該網友的回應感動許多韓粉，大家紛紛回應表示「之前去參加凱道，有人問我從哪來，我說高雄。他們也是很好奇的問，市長在高雄不是支持度很低，我說真的高雄人就知道市長有沒有在做事，看我專程來挺我們市長就知道了」、「我是高雄人，我公公婆婆，先生也都支持韓市長參選總統」、「我高雄人，我挺韓市長成為韓總統，讓高雄讓台灣更好」、「感動」、「目前韓總需要的是拿出當初賣水果的拚勁，為高雄再下一城。他可以邊拚市政邊發表治國理念，讓政績來證明及吸引更多肯定他的人」。

(中時電子報)