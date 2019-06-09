大批民眾都在排隊買烤香腸。（中評社）

韓粉在後援會反問「生財工具、烤肉架、發財車…全部都要從高雄去。把香腸放在車子裡，這成本有差別嗎?」網友狂笑「版主的金句真是妙妙妙!」(李四川後援會)

「香腸瀑布」是國瑜夜市知名場景，鴻海集團董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘8日問「一條香腸從高雄運到花蓮，有無考量運輸成本」，他認為應該要用當地素材，做當地經濟才對。韓粉在後援會反問「生財工具、烤肉架、發財車…全部都要從高雄去。把香腸放在車子裡，這成本有差別嗎?」網友狂笑「版主的金句真是妙妙妙!」

有韓粉在「李四川後援會」反問鴻海董事長郭台銘，「您說香腸從高雄運到花蓮不符合經濟成本，應該要在花蓮本地採購食材~🔴請問:生財工具 烤肉架 發財車…全部都要從高雄去。把香腸放在車子裡，這成本有差別嗎❓不然您是覺得，什麼都不用帶，只需要去個人就好了，在花蓮買了香腸曬熟就好❓❓😂😂【您確實不懂庶民…】」。

超過300個網友留言「什麼是庶民經濟？苦民所苦？學著點吧！」、「他坐飛機所以不懂!」、「他離我們太遠了你講這個他聽不懂他是坐專機的」、「一句話就看出離庶民有多遠」、「沒看過豬走路，最少也吃過豬肉吧！唉……」、「版主的金句真是妙妙妙」、「所以庶民不懂他，他不懂庶民！」、「 笑的眼淚都流下來了！」、「不懂了吧，這個香腸呢，學問可大了，一定要做成大資料香腸，Ar香腸，還要成立香腸經濟室，我們呢，要把這個香腸經濟室和我們的富X康戰情室，啊，一起開展工作。」

(中時電子報)