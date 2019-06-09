台中市舉辦施工觀摩，邀請專家學者提供務實專業意見，新工法提供更為快速便捷的操作方式，提升路面服務品質。（盧金足攝）

道路坑洞太多，不只造成地無三里平的民怨，也影響用路人安全，台中市府引進有「公路醫生」之稱的「熱再生修補車」，多功能的瀝青路面修補車，採就地加熱方式，像熨斗般先整燙既有路面加溫達120度，使原有路面軟化，再把上層舊的瀝青刨除，重新拌入熱料後壓實，達到環保、低噪音、節省成本與作業時間，降低交通衝擊。

台中市府建設局長陳大田指出，依據交通部研究報告，道路管理欠缺最常見的原因即為「路面坑洞」及「人（手）孔蓋之高低差」，過去坑洞修補及孔蓋施工經常直接以先破壞路面再重建的方式，容易造成多處補丁與不平整，施工過程出動大型機具，占用道路阻塞交通。

道路坑洞修補及孔蓋施工工程常以破壞路面再重建的方式進行，易造成高低差不平整，建設局引進「熱再生修補車」及「重複啟閉人手孔蓋」等2項技術，道路品質可維持較長時間，適用於局部坑洞修補，新工法提供快速便捷操作方式，提升路面服務品質，維護道路品質及坑洞修補耐久性。

建設局先在南屯區筏子東街舉辦施工觀摩，其中，「重複啟閉人手孔蓋」技術為重複啟閉人手孔蓋微創工法，可避免孔蓋因重複開啟，造成道路挖掘不平的問題，大幅降低重複開啟下地孔蓋所造成道路回填不良的問題。

(中時 )