高雄市三民區鼎中、大中路口正進行高速公路增建高架橋工程，施工單位疑似不慎挖破瓦斯管線，造成天然氣外洩，現場聞得到瓦斯味。

工程人員第一時間正設法止住外洩，消防隊也趕抵現場、封鎖路口，並灑水稀釋空氣中的瓦斯濃度，警方也配合疏散周邊交通，避免危險發生。

(中時 )