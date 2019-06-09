高雄三民區鼎中、大中路口 不慎挖破天然氣管線 11:212019/06/09 中時 袁庭堯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鼎中、大中路口高速公路增建高架橋工程因挖破地下瓦斯管線暫停，警消正在現場待命。（袁庭堯翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市三民區鼎中、大中路口正進行高速公路增建高架橋工程，施工單位疑似不慎挖破瓦斯管線，造成天然氣外洩，現場聞得到瓦斯味。 工程人員第一時間正設法止住外洩，消防隊也趕抵現場、封鎖路口，並灑水稀釋空氣中的瓦斯濃度，警方也配合疏散周邊交通，避免危險發生。 (中時 ) #工程 #瓦斯 #天然氣 #管線 #現場 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍綠交鋒 如演講比賽 04:102019/06/05 地方新聞 六輕氣爆賠償爭議不斷 張麗善：氣爆後未見過六輕高官 16:132019/06/05 政治 「欣欣天然瓦斯企業社」涉欺罔 公平會移送法辦 21:522019/06/05 生活 張麗善強調 未見任何六輕高層 04:102019/06/06 地方新聞 中俄將設立天然氣合資公司 鎖定中國客戶 11:442019/06/06 財經 新竹棒球場等工程延宕 議員炮轟應換掉設計規畫公司 14:442019/06/06 生活 鍋爐改用天然氣 年底再增20座 04:102019/06/07 地方新聞 竹市工程流標率高 市府澄清 04:102019/06/07 地方新聞 中海油收購俄天然氣項目10％股權 22:012019/06/07 財經 中海油收購俄天然氣項目10％股權 23:302019/06/07 財經 生活熱門新聞 比生酮還有效！科學家：這方法瘦更多 - 生活 周二起滯留鋒掃台 吳德榮：恐有致災性降雨 - 生活 揭秘！ 一窩毒蛇和一群馬 每年救千名台灣人 - 生活 吃鳳梨怕咬舌 削皮時千萬別碰這個 - 生活 吃花椰菜剋腫瘤！這步錯就悲劇了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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