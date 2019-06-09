因說了一句「老公不要再唸了」，陳姓女子竟遭抓狂夫暴力攻擊，導致脊椎骨折，終身癱瘓，再也無法站立。暴力夫被士林地院依重傷害罪判刑1年8月，高等法院再判他應賠償妻子1120萬元，但2014年案發至今，兩人並未離婚。

2014年6月某日晚間，35歲陳女返家見丈夫持續叨唸，她以「老公不要再唸了」、「趕快去睡覺」等語安撫，誰知丈夫竟因此抓狂，據自由時報報導，陳夫勒住她脖子，從椅子上拽下來，並猛力按她頭肩處往下壓。

陳女脊椎當場骨折，從此雙下肢再也無法站立或動作，出現永久性重傷害。高等法院指出，經診斷陳女勞動力減損59%，推估到65歲之前的無法工作損失為244萬8909元；

陳女癱瘓須人照護，以106年北市女性平均餘命86.3歲計算，照護費應為915萬6103元。此外，陳女年僅35歲卻受此折磨，應獲精神賠償金100萬元為宜。三項加總起來，扣掉士檢核發的犯罪被害人補償金140萬元，高院判陳夫應賠1120萬5012元，可上訴。

(中時電子報)