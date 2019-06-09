新竹微笑水岸新設159面指標導覽系統。（徐養齡攝）

新竹微笑水岸新設159面指標導覽系統。（徐養齡攝）

新竹市微笑水岸一路從新竹左岸延伸到17公里海岸線，總長達27公里，近來成為民眾熱門休憩點，不過因動線較長，路標不足恐造成民眾「迷航」，市府為此陸續新增159面指標導覽及212盞路燈，就算夜騎也不用怕迷路。

新竹微笑水岸沿線景緻迷人，不僅能欣賞頭前溪水岸風光，進入17公里海岸線遊憩區更有豐富的生態特色，市府串連成完整自行車動線，受到廣大親子族群喜愛，更被市長林智堅視為呼吸城市的重要元素。

林智堅表示，過去頭前溪沿岸缺乏整體規畫，造成雜草叢生、出入口標示不清，市府積極提升品質，讓荒地變綠地，闢建為優質運動空間，近來推動新竹左岸沿線景觀改造計畫，將指標等相關硬體升級，落實觀光導覽一致性。

環保局長江盛任指出，「新竹左岸沿線景觀改善計畫」將於微笑水岸設置總牌、指向牌、景點介紹牌、景點解說牌、物件解說牌等159面標導覽系統，新設212盞路燈，讓全線「亮起來」。

(中時 )