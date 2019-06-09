為支持華為及反擊美國對中國大陸科技輸出的打壓行動，據傳北京政府直接對準跨國企業，上周召集美、英、韓科技大廠，警告他們別和川普政府合作，否則將面臨「嚴重後果」。

《紐約時報》（New York Times）8日引述2名消息人士報導，針對華府對華為及其68家附屬公司祭出的貿易禁令，以及後續潛在的封殺手段，北京這回對國際大廠集體發出警告，4、5日召集跨國科技巨擘召開會議，警告他們別和美國合作，出席的跨國企業橫跨美、英、韓三國，包括美國的微軟及戴爾、英國的半導體跨國企業安謀控股公司（ARM Holdings），以及韓國的三星、SK海力士（Hynix）。

此次會議由大陸國家發展和改革委員會領頭，包括商務部及工業和信息化部都有代表出席。報導指出，大陸3大部會派員出席，顯示此次會議是經過了高層協調及授權。會議上官員警告，如果企業配合美政府，禁止將關鍵技術輸出給陸企，恐將面臨「嚴重後果」。

消息人士還表示，陸官員對美國企業及非美企業傳遞了2種不同的訊息。針對美企業，官員重申華府禁止企業向陸輸出技術已擾亂了全球供應鏈，警告美企若敢配合這項禁令，將面臨「永久後果」，同時官員也暗示美企應進行遊說，阻止政府行動。

針對他國企業，官員會上表示只要他們維繫目前的商業關係、如常供貨給大陸企業，就不會面臨不利後果，同時官員也強調，大陸將信守承諾開放貿易、保護智慧產權。

諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）全球首席科技政策分析師崔歐洛（Paul Triolo）認為，北京此舉是為阻止美對陸技術封殺，他說，北京強烈認為美有意打壓中國科技崛起，若再不阻止，未來大陸數位經濟將面臨危險，不僅如此，大陸國家主席習近平及共產黨也會被視為「沒有能力守護大陸經濟未來」。

不過華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的中國經貿專家甘思德（Scott Kennedy）指出，這並非北京頭一回在與他國紛爭中對跨國企業發出強烈警告，事實上北京經常將美科技巨擘當成外交工具。2015年9月，習近平在美進行國是訪問期間，曾停留西雅圖會見兩國科技大廠高層，意圖傳遞美中經貿關係極為緊密的訊息。

甘思德認為，北京這回故技重施的效果恐怕有限，因為陸方迫使企業在屈服北京壓力及違反美國法律之間做出選擇，他說，「在一舉一動都被放大鏡檢視的情況下，美國企業並不會違反美國法律。」

針對報導，文章提及的5家跨國企業都拒絕回應報導是否屬實，大陸官方也未回應。

(中時電子報)