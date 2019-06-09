台北市長柯文哲出席活動常應邀上台高歌，不過近期卻傳出市長室通知市府祕書，各單位邀請柯出席的活動，若有唱歌、跳舞等橋段，需先填寫「市長行程唱歌檢核表」，並上傳首長行提報系統，此舉也被北市議員質疑「柯文哲究竟是市長還是藝人？」

柯文哲今出席武術大賽暨慈善表演活動開幕，會前接受媒體訪問，柯說，這就是SOP， 唱卡拉OK他會唱，但他不喜歡臨時被要求上台唱歌、跳舞，至少要先讓他知道唱哪首歌。

北市體育局長李再立也出面緩頰，本來市長、局處首長出席活動，就會有行程提報檢核表，有些場合大家希望市長能唱歌，但市長不是演藝人員，唱歌需要有字幕提點，才能比較順利完成，因此只增加是否需要唱歌這個項目，其他項目沒有增加。

對於議員質疑市長藝人化，填報唱歌檢核表有敲通告的感覺？ 李再立澄清，因為市民很喜歡市長，有時候希望市長唱歌同樂，但市長對有些歌曲、歌詞不是那麼熟悉，因此才會有這樣的檢核表出來。

李再立表示，檢核表上會有活動日期、時間、出席貴賓名單、聯絡人、講話重點提要，這是每個活動都會提醒的。

(中時 )