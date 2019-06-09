民進黨總統初選蔡賴相爭，黨公職選邊站，遭質疑是不對稱的作戰， 前行政院長賴清德今天說，看到高雄市長兩個造勢場合，韓流的實力依舊在，民進黨要推就要推最強的候選人代表民進黨，才有辦法在明年的大選守住台灣和民主。相信天公疼好人，賴清德一定會贏得最後勝利。

賴清德今天開始一連三天舉行「壯大台灣車隊遊行」，從屏東玉皇宮出發，周二〈11日〉抵達台北凱達格蘭大道，賴清德說，感謝大家一路以來對他的支持，初選最後時刻，展現決心，和大家一起壯大台灣，明天起一連五天的電話民調，晚上六點到十點，請大家守住電話，守護台灣，堅定支持賴清德。

壯大台灣車隊今天路線從屏東出發，行經高雄、台南和嘉義，一早賴清德前往屏東玉皇宮參拜，立法委員鐘佳濱現身力挺，他說，當初自己初選小辦公室就是設在玉皇宮前面，在大家不看好下贏得初選，相信天公疼好人，賴清德一定會贏得最後勝利。

出發前，一群年輕人推著咖啡車到玉皇宮，手沖咖啡和民眾分享，用實際行動支持賴清德，陳冠瑜等人從前幾天開始，就自發性的在屏東市場內擺攤支持賴清德，向路過買菜群眾訴求「挺賴抗韓」，免費沖咖啡供民眾索取，今天特別趕到車隊出發處，向賴清德加油打氣，場面十分溫馨。

賴清德表示，感謝大家一路來的支持和鼓勵，不管到哪一個城市，都有許多感動的故事，上次台中簽書時，有個太太剛開刀出院，身上還戴著引流管，仍然到現場替他加油打氣，希望他為了台灣大局堅持下去，最近又收到那位太太的一封信，她說這場選舉非常辛苦，他已經到堅持到最後，一定要更加努力。藉此機會，他感謝每一個支持他的人，不管公開或私底下，替他加油打氣，一個握手或擁抱，這對他來說都是非常大的力量。

媒體問及蘇嘉全院長的發言，賴清德表示，當初北上接任行政院長，出於一番善意，懷抱著為台灣打拚的決心，當時的執政已經出現困難，應蔡英文總統及林全院長邀請，他才北上，一年四個月任期中，行政團隊都竭盡所能推動各項政策，包括目前大家受益最多的減稅方案，林全院長開始擘劃，由他手上完成並送到立法院審議通過。

當時他也看見中美貿益衝突對台灣的影響和契機，積極解決五缺，改善台灣的投資環境，通過「歡迎台商回台投資專案」，目前都已展現成果；台灣面臨能源轉型時，他積極推動綠能建設，按部就班依期程完成，種種作為社會大眾都了解。

黨公職選邊站，簡訊很多，有人說這是個不對稱的作戰，賴清德說，決定這場初選贏的關鍵是在人民，唯有喚起人民的支持，才有辦法得到最後的勝利。而看到韓國瑜市長兩個造勢場合，韓流的實力依舊在，全國關心台灣的鄉親，一定要了解，要推就要推最強的候選人代表民進黨，才有辦法在明年的大選守住台灣和民主。

(工商 )