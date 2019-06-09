根據《邁阿密先驅報》記者貝瑞傑克生9日爆料，熱火已跟火箭表達強烈交易意願，在熱火列出的交易清單當中，除了還剩3年1.2億美元「毒藥」合約的保羅，竟然還有塔克、艾瑞克戈登兩大主力，看來火箭總管莫瑞可要傷腦筋了！

熱火願意接手保羅「毒藥」合約的原因，在於陣中也有不少燙手合約有待處理，包含懷海德(1年2700萬美元)、卓拉吉奇(1年1900萬美元)、萊恩安德生(1年1560萬美元)、詹姆斯強生(2年3000萬美元)與威特斯(2年2500萬美元)。

所以熱火的計畫很明顯，就是希望跟火箭換來保羅、塔克與戈登等人，藉以出清陣中幾名CP值較低球員，讓球隊整體薪資結構，更具彈性操作空間，接下來就看莫瑞到底有多大意願，搶在今年自由市場開放前，跟熱火做出震撼交易。

從火箭在今年西區冠軍賽遭到勇士淘汰後，火箭就把除了「大鬍子」哈登以外的球員，全都擺上交易檯面，可惜至今乏人問津，儘管莫瑞曾在社群媒體上說過不會交易保羅，但外界認定這是緩兵之計，莫瑞只是靜待合適交易機會出現。

(中時電子報)