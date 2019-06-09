據美媒報導，大陸政府本周召集美國、英國和韓國等科技公司代表在北京開會。大陸官員指出，美國總統川普禁止美企向大陸出口，干擾了全球產業鏈，並警告「執行這項禁令的美國公司，可能會面臨永久性的後果」。此外還暗示，美國公司應該進行遊說，阻止川普政府的行動。

《紐約時報》8日報道稱，這次會議在北京召開，由大陸國家發改委主辦，大陸商業部和工信部的代表出席。美方出席會議的有微軟公司和戴爾（Dell）等公司的代表，英方參加會議的有半導體跨國企業安謀控股公司（ARM Holdings）的代表，韓國三星公司和SK海力士（Hynix）半導體公司也派代表出席了會議。

這次會議是大陸政府在宣佈「不可靠實體清單」之後召開的。兩位不具名人士表示，參加會議的海外公司都是向大陸出口產品的公司。大陸政府代表在會上明確警告說，如果有公司想把生產線從大陸撤走，只要超越了標準的安全分散的目的，就可能導致處罰。

據悉，大陸官員在會上對美國公司發出的訊息，似乎有別於其他公司。大陸官員對美國公司代表說，川普政府禁止美國公司向大陸出口，干擾了全球產業鏈。執行這項禁令的美國公司可能會面臨永久性的後果。還暗示，美國公司應該進行遊說，阻止政府的行動。

大陸官員對美國以外的國際公司代表說，只要他們維持目前的商業關係，繼續對大陸公司提供產品，就不會面臨不利的後果。同時強調，大陸致力於開放貿易，保護知識產權。

歐亞集團（Eurasia Group）研究員特裏奧羅（Paul Triolo）指出，大陸政府這樣做，可能是為了阻止美國對大陸進行技術封殺。他說，「北京方面強烈認為，美國政府是有意打壓中國的科技崛起」。如果不暫緩或阻止這樣做，大陸整體的數字經濟未來就有危險。

但美國戰略國際研究中心資深研究員肯尼迪（Scott Kennedy）指出，大陸過去就在曾在國際紛爭時拉攏跨國公司，可這次不太可能成功。他說，「美國公司不會違背美國的法律」，尤其是此時的背景如此引人矚目，他們的行為也會被審查。

(中時 )