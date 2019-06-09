蔡英文總統9日到桃園參香，一早先到五福宮、景福宮、慈護宮。蔡總統以台語說，「房子蓋一半，不要換師父」，呼籲民眾繼續支持蔡英文。

蔡總統表示，民調即將舉辦，請民眾顧在電話、手機旁邊，支持蔡英文。桃園市長鄭文燦說，自己一直挺蔡總統，可是自己之前是五人小組成員，才不能公開表態，他也說，昨天在臉書貼文，表態支持蔡總統，短短幾小時，就有30萬點閱。「過去要這麼高，只有宣布颱風假才有。」

針對媒體詢問如果前行政院長賴清德初選勝出會不會支持？蔡總統回應，已經回答過好幾次了，我們都是民進黨員，民進黨是一個民主的政黨，那我一定會遵從黨的決定，不論是我或賴前院長勝出，都會團結的來打2020這場選戰。

也有媒體問，這次的選戰被批評為不對稱？選邊站的情況怎麼看？蔡總統表示，謝謝他們的支持，我們的重點在於2020必須要團結一致，讓我們在大選中以團結的姿態贏得大選。

(中時 )