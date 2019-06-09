2020選情持續升溫，昨天為藍綠「超級星期六」，民進黨英賴在政見發表會上互別苗頭， 國民黨韓國瑜則前進東台灣舉辦造勢活動，至於熱門人選台北市長柯文哲昨無公開行程，今天出席活動被問到昨天在幹嘛，他稱「在家打坐發呆、其實我不太會關心這個」。

柯文哲今出席武術大賽暨慈善表演活動開幕，會前受訪被問到昨天是否有看造勢活動或政見發表會？柯說，他在家打坐發呆，只有晚上看一下電視，更說「其實我不太會關心這個」，

媒體追問如何看待英賴在發表會上提得政見？ 柯則尷尬笑稱「坦白說我沒看」。

至於韓國瑜昨進後山花蓮造勢，吸引數萬人到場參與，對此柯先稱，不錯呀，還是蠻有...」但也說，他個人選舉，不會採用這麼模式，但每個人就選他最好的方式去做，還是要朝向一個文明國家，西方文明國家就不會大造勢 ，那是在民主初級階段，不是比較成熟的國家表現。

柯文哲說，隨著國家的進步，總有一天我們會比較像歐美國家，選舉冷冷淡淡了，時間到了老百姓就去投票就好。

(中時 )