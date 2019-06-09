內褲男猥褻搶劫妙齡女 酒醒辯「斷片」

25歲鄭姓男子9日凌晨0時許，酒後僅穿著內褲，在新北市新店區安興路強拉23歲許姓女子至一旁草叢猥褻，隨後搶走許女手機逃逸，警方獲報在案發處發現鄭嫌行蹤，直接將他逮捕歸案，但許嫌酒醒後辯稱「都不記得了。」警訊後依妨害性自主及強盜罪嫌移送台北地檢偵辦。
警方調查，鄭嫌酒後僅穿著內褲在新北市新店區安興路閒晃，他發現許女落單一人獨自返家，先尾隨一陣子後趁四下無人，直接將許女拉至一旁草叢猥褻，不斷撫摸許女身體還一度用性器官摩擦。
鄭嫌犯案後搶走許女手機逃逸。許女嚇得向路人求救，直接報警處理。新店警分局獲報前往現場，根據許女描述，果然在案發地不遠處發現鄭嫌，直接將他逮捕歸案。
鄭嫌酒測值0.51毫克，他酒醒後向警方供稱，「當時酒醉斷片，都不記得了。」警訊後依妨害性自主及強盜罪嫌移送台北地檢偵辦。
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(中時 )
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