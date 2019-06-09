「第一名模」林志玲多年來情路水到渠成總欠一步，終於在44歲這年盼得開花結果，無預警宣布閃婚小7歲日本動感天團「放浪兄弟」成員AKIRA，在結婚聲明寫下「只要我努力相信愛情，愛情有一天會眷顧於我」，感動無數人，而「#林志玲結婚#」標註也連日霸佔微博熱門話題榜，足見外界對於志玲姊姊婚事的好奇程度。

林志玲閃婚，連日來成為外界熱議話題，老公AKIRA也成了討論的重點之一，兩人宣布結婚後第2天，就盛傳在團內是舞蹈擔當的AKIRA，意識到自己已經快奔4「不能繼續激烈跳舞了」，因此爆出將藉機就此宣布引退，然《星島日報》引述日媒最新爆料，表示AKIRA沒有要引退，反倒籌備著跟妻子一起進行的新計畫。

據悉，本來就嘗試將觸角往歌壇以外領域甚至飛出海外發展的AKIRA，因為跟林志玲結婚，而在中國大陸等華人地區知名度更上一層樓，傳對岸有電影公司找夫妻倆到大陸拍戲，甚至安排他們一同合作，而AIKIRA也被指出有計畫要帶林志玲到美國定居，未來將以中國大陸、美國兩地為據點，繼續發展演藝事業，因此不可能引退。

(中時電子報)