◎酸甜好滋味 文青消暑聖地

花蓮市中華路上的「樂樂冰品」是去年1月才新開的一家甜品店，店內復古擺飾與簡約裝潢，彷彿置身日本懷舊電影，除了知名的日式紅豆湯跟燒仙草，店家夏季推出的繽紛水果冰沙，吃的到多種水果，濃郁果香與酸甜滋味，讓人清涼又消暑。

◎改良古早味 夜市冰品熱賣

市售冰品琳琅滿目，其中綠豆沙堪稱歷久不衰，更是許多人兒時的好味道，板橋湳雅夜市的冰沙豆綠豆沙，承襲古早味手法再獨家改良，喝起來口感綿密、香甜不膩口，尤其清涼降火，近幾年在大台北地區各大夜市快速展店，成為夜市人氣冰品。

◎想當網美嗎? 來零夏就對了

零夏鮮果冰沙主打不加香精、色素，更堅持水果是到市場現挑，除了新鮮、好喝外，飲料杯包裝、店面都經過巧思設計，如透明易開罐包裝的冰沙，搭配店家可愛浣熊圖案，拿著飲料配合店面取景，更是網美打卡熱門地點。

◎呷冰來豐仁 清涼直透心尖

夏季呷涼，台中人有一味古早味冰品「豐仁冰」，就是以冰沙冰體，再加上一球冰淇淋和滿滿花豆；雖然如今市面上有很多冰店也賣「豐仁冰」，位於雙十路近台灣體育大學的「豐仁冰創始店」；其冰沙以逆滲透水製冰再用機器攪拌，冰細如沙，無論用大口徑吸管吸吮，或是用湯匙品嚐，清香甘甜滋味在舌尖纏繞，清涼直透心尖。

◎新祕密武器 冰沙口感滑順

位於嘉義縣民雄鄉的九果達飲有許多創意飲品，加上用料大方、水果新鮮，不少在地人、大學生都愛在炎炎夏日來上一杯，店長凌慧英研發的創意冰沙「桑桑來遲」及「檸檬沙椰椰」更是來店必點，她的獨家祕密武器，更讓冰沙喝起來口感滑順且有飽足感。

◎消暑聖品4ni 巷弄人氣冰沙

在綠島創業的「茶碴看綠豆冰沙專賣」，遷移至高雄瑞豐夜市附近，採用台灣毛綠豆打成的綠豆冰沙是鎮店招牌，因加入焦糖製作，顏色略深，看似咖啡冰沙，甜度雖固定但不會太甜，冰塊清涼、綠豆降火，攪和後打到細緻，一杯立刻消暑。

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(中時電子報)