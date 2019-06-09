教育部青年署辦理「108年青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」，今年有37團隊入選，位在台中市新社區的Actor團隊，看見白毛台農作廢棄物的問題，期望建立農業廢棄物交換平臺，將農廢物加工、製作成美術工藝品，提升在地居民對農棄物環保再生的觀念。

青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫鼓勵18-35歲青年看見在地需求，發揮專長投入社區行動，並期待培力青年成為翻轉社區的Changemaker，最後能在地創生！今年計畫已完成審查，從118件提案中選出37件入選團隊，獲選團隊除可獲得在地行動的實踐金外，還有機會在年底成果競賽中爭取優勝獎金！

青年社區參與行動計畫自95年起，幫助許多青年加入社區行動的行列。今年計畫除維持原有Changemaker組別外，更新增Actor組，提供有構想卻未開始行動的青年有嘗試的機會；另外也針對提案行動地點在「地方創生134個優先推動鄉鎮」或團隊成員比例2分之1以上為原住民者，加額提供2萬元行動金。

入選團隊除可獲得行動金的支持外，青年署也將安排業師提供諮詢輔導，協助團隊面對執行的困難及挑戰，另依青年需求設計課程，提高團隊行動知能與專業。

這次入選團隊中，而超過4成是來自國發會地方創生優先推動鄉鎮地區。位在屏東霧台鄉的Actor團隊，為了復興10年前遭受莫拉克風災摧殘的原鄉，他們規劃發展養蜂技術、開發蜂膠產品及觀光體驗遊程等行動，協助重建部落產業，並提供原住民青年留鄉工作的機會，試圖找回與原鄉土地的連結。

青年社區參與行動計畫鼓勵青年運用創意活化在地，青年署透過提供青年行動金，協助青年深入在地，往Changemaker的道路上前進。想知道哪些優秀團隊可以通過決審進入行動階段嗎？可至Changemaker計畫網站瀏覽(https：／／act.ydachangemaker.tw)。

(中時 )