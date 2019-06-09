由修杰楷、鍾瑤、黃尚禾、姚以緹等人演出電視劇《CODE浮士德遊戲2》，全劇每集都取景台中，包括台中市政府大樓、亞洲大學、高美溼地、綠川、柳川等知名景點皆躍上螢幕，台中市府鼓勵影視業來台中拍片，也期盼吸引劇迷到台中朝聖。

新聞局表示，推廣影視發展透過補助及協拍等行政措施，讓全世界看見台中之美，《CODE浮士德遊戲2》刻畫「網路科技」及「人性矛盾」等現代議題，全劇設定科技感懸疑氛圍，相信上檔後將能引起廣大劇迷共鳴。

新聞局指出，導演詹大為稱讚台中城市極具現代感，適合劇中設定的科技感氛圍，全劇10集每集都有台中重要場景露出，於台中拍攝期間，走過台中市區及霧峰。他也感謝市府影視補助，並於拍攝期間用心協助，讓劇組感受到台中滿滿的溫情。

新聞局表示，製作人郭文雯也感謝市府新聞局及台中市影視發展基金會的協助，不管是自然美景、現代感大樓、極簡風格建築等場景都應有盡有，滿足劇組各種類型實景拍攝需求。

新聞局長吳皇昇感謝製作人郭文雯、導演詹大為選擇來台中拍攝取景，讓台中能躍上電視螢幕，並預祝本劇上映後收視長紅，期盼藉此吸引劇迷前來台中朝聖。吳皇昇說，國內首座公辦民營片廠的「中台灣影視基地」也即將正式營運，軟體硬體優勢俱足，更擁有國際級人工造浪池、深水池及國內最大室內攝影棚兩座、中型攝影棚一座等設備，未來將結合台中得天獨厚的氣候條件、多元豐富的景觀，以及專業協拍服務及影視輔導金政策，吸引國內外劇組前來取景。

(中時 )