蔡英文總統4月間去嘉義時談國防施政， 卻被民眾錄到她聲稱「我們的軍隊要保護我們的台灣。以前的軍隊和民進黨比較不親，因為國民黨執政這麼久，他們都和國民黨在一起。現在民進黨又回來執政，我用了二、三年和軍方溝通、合作，現在他們已經和我們一樣同心，我們一定要守衛台灣。現在當兵的，很多都是我們的孩子，很多都是雲林、嘉義、台南、高雄、屏東人的孩子，是自己的孩子在保護自己的國家」。儘管事後總統府發言人丁允恭宣稱，總統是陳述過去戒嚴體制下黨國對軍隊的控制，許多黨外或民進黨人士當兵都有差別性的待遇，而如今軍隊國家化，能無黨無私守護中華民國台灣。和我們同心，「我們」當然說的是「台灣人民」。但蔡英文總統還是欠國軍一個道歉，尤其欠所有參與過古寧頭與八二三戰役的國軍將士一個道歉。

儘管蔡總統沒有講明，但按照她的說法，現在國軍終於和我們同心要守衛台灣，那豈不是等於在暗諷以前的國軍沒有要守衛台灣？暗諷以前的國軍是在守衛國民黨。問題是不管認同的是中華民國還是台灣國，1945年之後，中華民國就一直實際統治著台灣島，國軍在守衛中華民國的同時，當然也守衛了台灣島。表面上古寧頭與八二三戰役共軍是攻擊金門島，但如果1949年古寧頭國軍打輸了，美國繼續維持不介入兩岸內戰的立場(美國到1950年6月韓戰爆發才改變立場選擇介入)，那共軍不會設法進一步入侵犯台灣？

所以換句話說，因為有古寧頭與八二三戰役中不分本省外省人全體國軍將士的犧牲奉獻，才能保住金門，從而進一步讓台灣島內享有和平安全繁榮乃至於如今的自由民主，難道只有國民黨員才能享有台灣島內的和平安全繁榮自由民主，非國民黨員都沒有享受到這一切嗎？如果不是，那顯然當初國軍的犧牲，乃至於金馬民眾長期做為第一線的犧牲，保衛了全體台灣島上的居民，更給了全體台灣島上居民和平安全繁榮自由民主，否則台灣島內黨外人士還能接連在戒嚴時期，在台北市、宜蘭縣、嘉義市、高雄縣等地當選縣市長嗎？

因此蔡英文這番話，完全違反事實，更是對全體國軍，尤其是參與過古寧頭與八二三戰役的國軍將士的重大侮辱與汙衊，她如果不為此道歉，沒有資格繼續當三軍統帥。

(中時 )