「2019搖滾台中」將於9月7、8日於台中文心森林公園與圓滿戶外劇場舉行，市府表示，將舉辦歌曲徵選，以「乘載台中記憶」為主題，獲選歌曲將收錄於Always Be Here數位合輯，並發布於新聞局Youtube、Street Voice等平台，徵件即日起至6月25日止。

新聞局長吳皇昇表示，市府致力培植音樂人才，藉由每年舉行搖滾台中音樂盛會，辦理歌曲徵選，希望鼓勵更多音樂愛好者投入創作，讓更多音樂人在台中扎根。

今年有別於以往，採線上評審方式，並首創決賽以現場演唱方式決定入選資格。新聞局指出，「搖滾台中x Always Be Here數位合輯徵選活動」，參賽者以「乘載台中記憶」為題創作歌曲，分為初賽及決賽，初賽採用網路徵件方式，決賽透過現場比賽方式，選出前四名優秀作品收錄合輯。

吳皇昇表示，好的音樂作品不應被現實因素埋沒，期待優秀的歌曲出線後，藉由市府各種管道露出，讓更多人聽見台中在地的好聲音。

(中時 )