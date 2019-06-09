今（9）日是端午節連假最後一天，明起受到鋒面前緣及西南風逐漸增強影響，西半部將轉為大雨或豪雨天氣。周二（11日）起鋒面抵達台灣上空，搭配西南氣流不斷移入，全台皆有出現大雨機會，西半部局部地區可能有豪雨等級以上降雨發生。此道鋒面滯留時間較今年前幾波來得長，氣象專家吳德榮亦示警，「有帶來致災性大量降水的潛勢」。

中央氣象局預報員官欣平表示，今日伴隨西南風逐漸增強，西半部有零星降雨從海邊移入，但主要仍以午後雷陣雨天氣型態為主，特別是中南部及各地山區容易出現午後雷陣雨，並且，要注意花東及高屏地區，可能出現36度以上的高溫。

氣象局上午即針對花蓮縣、台東縣發布36度以上的高溫黃色燈號，針對高雄市、屏東縣發布連續3日36度以上的高溫橙色燈號。

官欣平指出，明起天氣轉趨不穩定，西半部因有鋒面外圍對流移入，西南風隨地形舉升較明顯，開始會有大雨或豪雨出現，東半部則仍是午後雷陣雨天氣；周二鋒面開始移入台灣上空，搭配西南氣流影響，西半部及東北部地區將有明顯陣雨及雷雨，全台都有出現大雨或豪雨機會，特別是西半部局部地區可能有豪雨等級以上降雨發生。

官欣平說，鋒面周二至周四在台灣上空，周五、周六慢慢移到巴士海峽，但降雨仍不會馬上停止，預估周日才會脫離鋒面影響，恢復夏季午後雷陣雨天氣型態。

吳德榮亦在其「三立準氣象‧老大洩天機」專欄指出，周二至周四「滯留鋒」在台灣附近徘徊，伴隨西南氣流，有利「中尺度對流系統」發展的「環流型態」已形成，伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」發生的機率高，有帶來致災性大量降水的潛勢。

(中時 )