政府推動「教育新南向」政策，但新南向國家學生來台灣讀書，卻爆發多起「學工」爭議，引發國際關注。教育部今證實，印尼政府自107學年度第2學期起，不建議他們的高中畢業生來台就學四技。

過去幾年有不少多新南向國家學生到台灣讀書，但去年12月底，國民黨立委柯志恩質疑，醒吾科大安排30位印尼學生到隱形眼鏡包裝工廠打工，每天站10小時包裝3萬片隱形眼鏡，「血淚斑斑」，根本將這些學生當「學工」。

醒吾科大對此喊冤表示，印尼學生語言不通、技能不足，自己去找打工，不一定好，因此由學校安排，他們每周打工時間也都在法律規定的20小時內，工作環境很好，交通費、勞健保都是企業出，學校「不是欺負學生」。

雖然如此，印尼政府最近仍宣布，107學年度第2學期起，「不建議」高中畢業學生來台就學四技，而將改由讓二專或三專畢業生來台就讀二技，並且提供第一年機票及生活費約2萬元，讓他們在台生活無虞。

全國私校工會理事長尤榮輝說，印尼政府「不建議」學生來台讀四技，其實就是「禁止」的委婉說法。台灣推動「教育新南向」政策，印尼及越南學生是最主要的來源，現在印尼政府不讓他們高中畢業生來台讀四技，「台灣踢到鐵板」，值得警惕。

教育部技職司長楊玉惠表示，「教育新南向」政策，印尼學生從106學年起到台灣讀四技，目前分散在各校共約3000人，這段時間，印尼政府就不斷在蒐集他們學生的意見，以做出政策調整。

楊玉惠說，印尼政府認為18歲的高中畢業生還太小，他們到台灣留學，在生活、文化上都不容易適應，因此決定暫緩這條路。印尼政府主動向我方提出改由年齡稍大的二專或三專畢業生來台灣讀二技，並會提供第一年機票及生活費約2萬元，讓他們學生在台灣生活無虞，可以安心唸書。

楊玉惠表示，印尼最近完成總統大選，原先執政黨獲勝。印尼將二專或三專畢業生以公費的方式送到台灣讀書，就是執政黨的政見。因此印尼對台教育政策的調整，不見得跟醒吾科大事件直接相關，而是他們整體思考後所做成的決定。

(中時 )