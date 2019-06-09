維修水塔1工人疑觸電 昏倒無呼吸心跳 13:262019/06/09 中時 張妍溱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 男子已無呼吸心跳，緊急送往中國醫藥大學附設醫院救治。（張妍溱攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市東區力行路30號，9日上午1名年約60歲的水電工人，於該民宅頂樓處，進行水塔維護修理時，疑遭「觸電」突然摔落地面，當消防救護人員趕至現場時，男子已無呼吸心跳，緊急送往中國醫藥大學附設醫院救治。 消防局派遣大誠分隊，救（護）災消防車3輛、人員10名、由小隊長羅德忠帶隊前往搶救，水電工人在救護人員到場時，竟趴在水塔前地面一動不動，只見男子臉色發紫、手指微微反黑情況，已無呼吸心跳。 (中時 ) #工人 #呼吸 #人員 #水塔 #水電 也許您會感興趣 推薦閱讀 台電工人板橋維修 觸高壓電重傷送醫 10:382019/06/05 社會 男呼吸停止50分鐘 竟奇蹟救回 10:502019/06/05 搜奇 慈濟懿德家族溫馨慶端午 志工醫護彼此關懷「足感心」 12:162019/06/06 生活 北市東區大樓施工 工人不慎墜樓無心跳 17:232019/06/05 社會 大陸研究人員研發新檢測法 同時驗2種癌症標誌物 19:542019/06/05 兩岸 打造會呼吸的彩妝 04:102019/06/06 時尚消費 肺阻塞死亡 80％與吸菸有關 13:332019/06/06 生活 台中外埔烤漆浪板廠大火 鐵皮廠房陷火海 23:562019/06/06 社會 龍洞外海驚見浮屍 海巡打撈助返家 16:422019/06/07 社會 在陸就業台籍人員 五險一金分析 04:092019/06/09 焦點新聞 社會熱門新聞 偷拍天菜露餡 女神甜喊10字戀愛了 - 社會 一句「老公別再唸了」 她被打斷脊椎終身癱瘓 - 社會 兒哭喊不想死 單親媽欠債抱子輕生 警消崩潰 - 社會 萬里車禍 年輕女雙載自撞飛對向 遭輾爆頭亡 - 社會 女童遭姦棄叢林9天慘死 26年後確認兇手竟是他 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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