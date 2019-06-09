台中市東區力行路30號，9日上午1名年約60歲的水電工人，於該民宅頂樓處，進行水塔維護修理時，疑遭「觸電」突然摔落地面，當消防救護人員趕至現場時，男子已無呼吸心跳，緊急送往中國醫藥大學附設醫院救治。

消防局派遣大誠分隊，救（護）災消防車3輛、人員10名、由小隊長羅德忠帶隊前往搶救，水電工人在救護人員到場時，竟趴在水塔前地面一動不動，只見男子臉色發紫、手指微微反黑情況，已無呼吸心跳。

(中時 )