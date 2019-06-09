大陸黨媒《人民日報》指出，香港女性與大陸男性結婚的「港女北嫁」比例不斷上升。報導認為此現象，是因港女對「大陸前景有信心」。學者分析，北京、上海等大城市的生活水平與香港日趨接近，打破了香港女性的心理障礙。港女北嫁的趨勢可能會持續增加。

香港統計處數據顯示，在上世紀80年代，大約每20對跨境結婚的人中，僅有1對是香港女性嫁大陸男性。時至1997年，港女嫁大陸男的比例仍不足10％。但進入2007年，該比例上升至每5對中就有1對，2016年的比例更大幅增長到1／3。2017年，「港女北嫁」數量比2007年多了一倍。

香港婚禮管理協會代表在受訪時說，隨著香港與大陸的經濟、文化發展逐年拉近，香港女性對大陸的看法也因此而改變，由以往抗拒結識大陸男性，到現在對其觀感不斷好轉。再加上香港男女比例失衡，越來越多香港適婚女性選擇與大陸男性戀愛結婚。

有數據顯示，香港2016年共有22926宗跨境婚姻，較30年前增加近四成。而香港女性嫁給大陸男性的數量由1986年的675宗大幅增至2016年的7626宗，增幅達11倍之多。

據香港一家婚戀活動公司創辦人分析，一方面有更多香港女性前往大陸工作，增加了與大陸男性相識的機會，另一方面隨著大陸經濟發展，大陸男性經濟能力增強。「港女北嫁」的趨勢未來可能會一直持續。

香港理工大學社會政策研究中心主任鐘建華認為，北京、上海、深圳等大城市的生活水平與香港日趨接近，打破了香港女性的心理障礙。有越來越多的香港女性選擇結婚後隨大陸丈夫移居大陸城市生活。

以問卷方式訪問804名香港和大陸的跨境婚姻夫婦後發現，超過五成受訪者考慮在粵港澳大灣區定居，近七成受訪者支持加強香港與大陸的經濟合作，七成人表示對大陸的前景有信心。

(中時 )