去年接連爆出境外生「學工」爭議，據媒體披露，印尼政府自2018年下學年度「不建議」高中畢業生來台就讀四技。對此，藍委柯志恩認為，此政策立意好，但執行層面上，顯然因少子化，造成跟當初政府宣傳有落差，因而導致雙方誤解，才讓印尼政府急踩剎車。

蔡政府力推新南向政策，2017年起推出為期4年的人才培育計畫，其中開放技專校院辦理產學合作國際專班，不過，去年卻接連爆出學生淪為廉價勞工、仲介買賣學生、假實習名義行真非法打工之實等爭議；如今印尼政府「不建議」高中畢業生來台就讀四技，改採二技（2＋i）模式，似乎有意給蔡政府軟釘子。

早在去年底質詢教育部官員時就曾踢爆學工亂象的國民黨立委柯志恩受訪表示，印尼學生來台是否落實如同仲介或台灣學校到當地招生時的承諾，既可拿到學位又可賺取學費，推測也許與政府當初宣傳有落差，造成印尼政府踩剎車，而印尼政府可能也親自調查。

柯志恩解釋，政府對陸生嚴格把關，造成學校把希望放在新南向學生上，雖然教育部要求學校需親自到當地招生，但學校本身財務已出現困難，說實在有點強人所難，制度的鬆與緊之間，一方面讓學校能夠存活，但又規定嚴格，搞了半天，每個學校幾乎都在違法。她建議教育部應作為大平台，召集學校針對實務上困境進行溝通，不能只是重罰，甚至透過修法來徹底檢討與解決。

(中時 )