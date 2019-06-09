無論總冠軍賽勝負如何，在東區季後賽絕殺七六人的那一刻起，加盟暴龍隊不滿1年的里歐納德(Kawhi Leonard)已經成為多倫多的人民英雄。為了幫忙暴龍留下里歐納德，餐廳業者自主發起「里歐納德吃飯不要錢」的終身優惠，用他名字的諧音與酒食搭配，加上他可愛的頭像，製成「Ka'Wine & Dine」的圖標。

跟健保特約診所一樣，如果里歐納德肯續約，在他往後的人生裡，可以隨時走進這些餐館大吃一頓，不用付帳就走出門口。暴龍隊當然會開出頂薪給里歐納德，他也不可能缺錢吃飯，球迷只是想要表現他對當地有多麼重要。里歐納德只來了10個月，但是自暴龍1995年成軍以來，從沒這麼多球迷以身為「北國之雄」自豪。

《紐約郵報》專欄指出，里歐納德在場上缺乏花俏招式，場外也沒有精彩口水戰，他做什麼事都是悶不吭聲。東區決賽連輸公鹿兩戰之後，里歐納德默默改進了被包夾時傳球的效率，從那之後暴龍就4連勝淘汰公鹿。

「里歐納德有學者症候群。」就是像電影《雨人》主角一樣的傻瓜天才(Savant)，在某個領域坐擁非凡天賦卻有輕微社交障礙的人，這讓他成為聯盟獨一無二的奇人。2014年亦是由里歐納德帶領馬刺粉碎了詹姆斯(LeBron James)、韋德(Dwyane Wade)熱火3連霸的野心，如果傷兵累累的勇士最後輸給里歐納德，那也是沒辦法的事。

勇士前鋒杜蘭特(Kevin Durant)經常自誇是全能球員，這次勇士戰況不利，確實讓球迷非常想念他的防守能力。少了杜蘭特的長手長腳，勇士看管不住里歐納德，他4戰平均30.8分、10.3籃板、4助攻、2抄截、1阻攻，罰球命中率94%。

(中時電子報)